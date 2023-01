Rompe il vetro del portone condominiale: con la riforma Cartabia ottiene lo sconto dell'abbreviato a istruttoria completata

Litiga con la fidanzata e danneggia il portone condominiale e finisce sotto processo.

Un uomo, difeso dagli avvocati Pasquale Perticaro e Giuseppe Alberto Dieni, è stato condannato a 8 mesi di reclusione, con rito abbreviato, per il reato di danneggiamento.

L’imputato avrebbe rotto il vetro di un portone del condominio dove abitava l’allora ragazza, proprio al culmine di un litigio con la stessa.

Il processo era giunto alla conclusione dell’istruttoria e si doveva procedere alla discussione tra le parti, accusa e difesa, senonché con l’entrata in vigore della riforma Cartabia si apre uno spiraglio difensivo insperato, cioè la richiesta di riti alternativi anche a istruttoria conclusa.

Così la difesa ha avanzato la richiesta di poter usufruire del rito abbreviato, che consente uno sconto di 1/3 sulla pena (più un ulteriore 1/6 se non si fa ricorso in appello). Prima della riforma il rito alternativo si poteva richiedere solo prima della fine dell’istruttoria.

La Procura di Perugia, rappresentata in aula dal procuratore Raffaele Cantone, si è rimesso alla decisione del giudice, il quale ha rimesso in termini per la richiesta di riti alternativi e accolto la domanda della difesa. Emettendo, comunque, una condanna a 8 mesi di reclusione.