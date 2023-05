Danneggia le auto in sosta con un bastone per ciechi: reato prescritto in appello

Le auto in sosta gli davano fastidio, così le avrebbe danneggiate colpendole con un bastone per ciechi.

L’imputato, difeso dall’avvocato Gianluca Calvieri, è stato condannato dal giudice di pace e gli è stato imposto di risarcire i proprietari delle vetture danneggiate.

In sede di appello, davanti al giudice monocratico del Tribunale penale, però, il reato è risultato prescritto, salvando solo le statuizioni civili di risarcimento.

Secondo l’accusa l’uomo, camminando per via Settevalli, nei pressi dell’incrocio con il Bellocchio e il sottopasso che porta alla stazione, avrebbe colpito diverse auto in sosta che impedivano il passaggio o, semplicemente, perché per l’uomo non dovevano trovarsi lì.

Visto e denunciato, era finito davanti al giudice di pace, finendo condannato. Adesso l’avvento della prescrizione, fatta salva la parte che impone il risarcimento. Una delle vittime dei danneggiamenti si è costituita parte civile tramite l’avvocato Chiara Camilletti.