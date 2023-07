Tergicristallo spaccato e auto rigata, sotto processo per danneggiamento

Un uomo di 62 anni, difeso dall’avvocato Michele Morena, è finito davanti al giudice con l’accusa di danneggiamento di un’automobile parcheggiata nella zotl di Perugia.

L’imputato è accusato di avere “deteriorato l’autovettura targata … di proprietà di … rompendo il tergicristallo e rigando la fiancata sinistra, commettendo il fatto sul suddetto autoveicolo, parcheggiato in piazza Piccinino e quindi, esposto per necessità, per consuetudine e per destinazione alla pubblica fede”.

L’episodio, denunciato dalla proprietaria dell’auto, costituitasi parte civile tramite l’avvocato Melissa Zolfaccio, è avvenuto l’8 agosto del 2019.

L’imputato sostiene la propria innocenza e il difensore ha sottolineato che in un primo momento la vittima aveva indicato una persona, salvo cambiare idea due anni anni dopo e sporgere querela a dicembre del 2021 contro l’attuale imputato.