Perugia, danneggia le auto in sosta a Monteluce: denunciato

Un 49enne è stato denunciato dalla Polizia per danneggiamento di auto in sosta. L'uomo è stato notato mentre stava danneggiando un’auto di grossa cilindrata parcheggiata lungo la strada da un cittadino che portava a spasso il cane in via Cialdini.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno individuato l’uomo – successivamente identificato come un cittadino italiano, classe 1973 – che mostrava evidenti segni di alterazione psicomotoria.

Sentito in merito dagli operatori, l’uomo ha cercato di giustificarsi fornendo delle motivazioni poco plausibili e rendendosi disponibile a risarcire il danno.

I poliziotti, a quel punto, dopo alcuni accertamenti, sono riusciti a rintracciare la proprietaria del veicolo che, constatato quanto accaduto e appurati i gravi danni riportati dal veicolo, si è portata presso gli uffici della Questura per presentare querela.

Al termine delle attività di rito, il 49enne è stato denunciato per il reato di danneggiamento aggravato.