Danneggia l'auto della ex, ma il processo dura troppo e si prescrive tutto

Distrugge l’auto della ex, ma il processo va per le lunghe e interviene la prescrizione.

L’imputato, uno straniero di 36 anni difeso dagli avvocati Giuliana Astarita e Cesare Carini, è accusato di avere danneggiato l’auto della ex “parcheggiata nei pressi del civico … a Ponte Felcino, spaccando la tasca porta oggetti dello sportello destro, la leva tergicristalli, nonché rompendo alcuni cd e un paio di occhiali e girando lo specchietto retrovisore non funzionante, per un danno totale di circa 270 euro”.

L’episodio è avvenuto nel febbraio del 2014 e non sono bastati otto anni per giungere a una sentenza. La stessa accusa ha chiesto il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.

La donna si era costituita parte civile tramite l’avvocato Antonio Cozza.