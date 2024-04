Crea disordini in comunità per farsi cambiare struttura, ma il giudice lo manda in carcere

Il giudice gli concede di scontare gli arresti in una comunità di recupero, ma lui fa di tutto per farsi cacciare e il Tribunale di Sorveglianza revoca la misura. E anche la Cassazione rigetta il ricorso.

L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione contro la revoca del beneficio dell'affidamento terapeutico presa dalla Sorveglianza sulla base degli elementi emersi “fin dall'inizio dell'esecuzione della misura”, con il ricorrente che “teneva comportamenti oppositivi, contestando l'importanza degli strumenti terapeutici posti in essere nella comunità, sino a rifiutare del tutto di partecipare ai gruppi terapeutici, e creando tensioni tra gli ospiti con finalità strumentali ad un cambio di comunità”.

Secondo i giudici tale “atteggiamento dimostra che il beneficio è stato considerato dal ricorrente esclusivamente come una opportunità per evitare la detenzione in carcere ed è tale da determinare la revoca della misura alternativa” con effetti immediati.

Anche la Cassazione ha ritenuto corretta la decisione, confermando la revoca e condannando il ricorrente anche al pagamento di 3mila euro alla Cassa delle ammende e le spese processuali.