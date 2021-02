Dall'Ospedale rimandato a casa ancora positivo, la versione dell'Ospedale di Pantalla

Nel tardo pomeriggio di oggi l'ospedale di Pantalla ha dato la sua versione dei fatti sul ritorno a casa dal nosocomio di un'anziano ottantenne dopo un periodo di ricovero per Covid. L'uomo, non sposato e che viveva da solo, era stato preso in cura dalla famiglia di un nipote per consentirgli un post-covid più agevole. Ma la famiglia ha confermato di non essere stata avvisata che il parente poteva essere ancora contagioso. Solo il giorno dopo, al telefono, l'Asl ha confermato non solo positività ma l'alto livello di contagio ancora riscontrato calcolato in 29. Tutta la famiglia sana, venuta a contatto con lo zio ancora positivo è stata messa in quarantena. (leggi qui la storia completa). Diamo lo stesso spazio per la replica all'Ospedale di Pantalla che respinge qualasia ipotesi di errore o di errata comunicazione. Ci permettiamo di far notare soltanto che se tutto è andato per il verso giusto allora perchè la famiglia è stata messa in quarantena obbligata dalla Asl? E prassi? Non era meglio un passaggio direttamente in Covid Hotel? Fare domande è il nostro dovere di giornalisti, rispondere un dovere delle nostre istituzioni.

il direttore Nicola Bossi

In riferimento alla notizia diffusa in data odierna anche dai media regionali su un paziente ancora positivo al Covid-19 dimesso dall’ospedale della Media Valle del Tevere, la direzione medica del presidio ospedaliero fornisce alcuni chiarimenti sui criteri adottati per le dimissioni di soggetti positivi a lungo termine.

Il paziente, come già accaduto anche per altri malati, è stato dimesso sulla base delle condizioni cliniche che non presupponevano più la necessità di ricovero ospedaliero, indicando chiaramente nella lettera di dimissione che, “Vista l’attuale situazione epidemiologica e politica in Umbria, si consiglia di proseguire l’isolamento domiciliare fino a nuova comunicazione da parte del servizio di Igiene e sanità pubblica a cui si invia copia della lettera di dimissione" e che, a tutela della salute dei familiari e della collettività, "Si raccomanda inoltre di continuare a seguire le comuni norme igienico-sanitarie”. Pertanto, si sottolinea che non c’è stata nessuna negligenza né tantomeno menzogna da parte dell’ospedale e del medico che ha dimesso il paziente.

“Relativamente ai criteri scelti per la dimissione dei pazienti dal nostro reparto e alla riammissione degli stessi nelle proprie famiglie – spiega il direttore dell’unità operativa di Medicina Covid-19 dell'ospedale Media Valle del Tevere, Ugo Paliani – è chiaro che l'equipe multidisciplinare fa logicamente riferimento alle indicazioni emanate dall’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), dalla Società Scientifica Internazionale per le Malattie Infettive (CDC Statunitense) e dall’Istituto Superiore della Sanità (ISS) che si basano sulle evidenze scientifiche più aggiornate in merito all’infezione da Sars-Cov-2 (secondo cui i pazienti rimangono infettivi da 10 a 20 giorni dopo l'insorgenza dei sintomi, ndr)”.

In particolar modo, l’OMS sottolinea che cinque studi hanno segnalato che “il virus, prelevato dai campioni respiratori di pazienti con forme severe di Covid-19, ha mostrato una capacità di replicarsi in colture cellulari pressoché inesistente dopo 9 giorni dall'inizio dei sintomi”: pertanto, tutto ciò sta a significare che la contagiosità, anche in pazienti con una forma grave di COVID-19, si estingue dopo 7-10 giorni dai sintomi iniziali, nonostante il tampone molecolare possa rimanere positivo per svariate settimane ed in alcuni casi per qualche mese. Per quanto riguarda, infine, le attuali varianti virali circolanti, non ci sono al momento evidenze scientifiche rispetto ad un possibile aumento del tempo di contagiosità nei nuovi positivi a Sars Cov-2.