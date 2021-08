Dal container spunta un serpente velenoso, crotalo salvato dai carabinieri

Il crotalo, originario del Sud America, è una delle specie animali considerate pericolose per la salute e la pubblica incolumità

I carabinieri del Nucleo Cites di Perugia hanno proceduto all’affido definitivo di un esemplare di Crotalus durissus alla struttura “Zooproject s.r.l.” di Perugia di cui è responsabile l’erpetologo Carlo Guidi.

Il crotalo appartiene ad una specie alloctona originaria del sud America ed è uan delle specie animali considerate pericolose per la salute e la pubblica incolumità.

L'esemplare, lungo circa 80 centimetri, è recuperato al porto di Livorno all’interno di un container proveniente dal Brasile in buone condizioni. L'animale è stato affidato alle cure della struttura perugina, una delle poche in Italia ad essere autorizzata dal Ministero dell’Ambiente per la detenzione di rettili pericolosi.