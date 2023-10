"Voleva bruciare la ex", ecco le motivazioni della condanna della Corte d'appello nei confronti del fidanzato violento

“Le dichiarazioni della persona offesa, unica persona presente nel contesto di una violenta aggressione, considerate dettagliate e attendibili e dunque non suscettibili di essere contraddette in base alle deposizioni di tutti gli altri testimoni, impongono di ritenere accertata, al di là di ogni ragionevole dubbio, l’intenzionalità lesiva della condotta dell’imputato nei confronti della vittima”.

Sono le motivazioni con le quali i giudici della Corte d’appello di Perugia hanno ribaltato l’accusa da colposa a dolosa, condannando a 7 anni l’ex che aveva dato fuoco alla fidanzata.

Il i giudici di primo grado avevano assolto l’imputato dal delitto di lesioni volontarie aggravate derivanti da incendio, “ritenendo che non sussistesse una condotta dolosa, ma soltanto colposa per aver il primo, dopo essersi introdotto nell’abitazione della ex fidanzata, colpito quest’ultima più volte con un bastone” e poi dopo aver “cosparso di benzina l’intera abitazione della vittima con l’intento di intimidirla per farsi consegnare il proprio telefono cellulare, contenente video hard relativi a rapporti sessuali intercorsi tra i due” e proprio colpendo con il bastone il telefono cellulare della ex compagna, e nel piegarlo manualmente, che la batteria al litio-ione si sarebbe rotta producendo una sfiammata, una scintilla, che avrebbe poi innescato la miscela dei vapori esplodenti e comportato la rapida combustione e un incendio di grosse dimensioni.

Secondo i giudici del Tribunale di Spoleto “tali condotte ... non potevano essere ritenute provate in quanto sorrette dalla sola testimonianza resa dalla persona offesa, considerata inattendibile e incoerente perché animata da astio nei confronti dell’imputato a causa della decisione di quest’ultimo di interrompere il rapporto sentimentale”. La Corte d’appello ha affermato, invece, “l’elemento soggettivo doloso nelle condotte di lesioni e incendio poste in essere dall’imputato sulla base delle chiare affermazioni della vittima, intrinsecamente coerenti e corroborate dalle deposizioni di tutti gli altri testimoni che confermavano la chiara volontà dell’agire dell’imputato”.

Secondo la ricostruzione accusatoria l’uomo “aveva colpito alle gambe la donna che presentava numerose ecchimosi e aveva poi provocato un incendio nella abitazione di questa lanciando benzina dappertutto, benzina che venendo a contatto con le scintille generatesi dalla rottura del cellulare della persona offesa aveva generato l’innesco incendiario causando ulteriori ustioni sul corpo della vittima”.

L’episodio era avvenuto in un'abitazione di Gaifana, tra Nocera e Gualdo Tadino. La ragazza si era salvata scappando sul terrazzo e richiamando l'attenzione di un passante. In ogni caso aveva riportato gravi ustioni al volto, alle mani e ai piedi, una ferita da taglio all'addome e una lunga degenza a Genova, al centro grandi ustioni.

La procura generale aveva chiesto una pena di 14 anni contemplando anche l’accusa di tentato omicidio, che la Corte non ha ritenuto valida. L’imputato era difeso dall’avvocato Giuliano Ballucci. In primo grado alla vittima, assistita dall'avvocato Tiziana Fusaro, è stata riconosciuta una provvisionale di 20mila euro di risarcimento e per il proprietario della casa, assistito dall'avvocato Massimo Brazzi, di 10mila euro.