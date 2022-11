Dà buca per 25 volte, poi se la prende con l'addetto che non vuole più fissargli un appuntamento

Per venticinque volte avrebbe preso un appuntamento per poi dare buca agli addetti dell'associazione a cui si era rivolta. E quanto si è nuovamente presentato per fissare un incontro, se l'è presa con l'addetto allo sportello che lo ha invitato a tornare sui suoi passi e rivolgersi ad altri. Alla fine è arrivata la polizia, allertata dall'utente scontentato dall'operatore di un'associazione di Perugia.

Gli agenti hanno raccolto il racconto di una e dell'altra parte, scoprendo come il cliente, un cittadino tunisino di 66 anni, per 25 volte in poco tempo, dopo aver preso appuntamento, non si era presentato. All'ennesimo tentativo, l'addetto si era quindi rifiutato, visto il pregresso comportamento dell'uomo. Che, al rifiuto, era andato su tutte le furie, arrivando a chiamare i soccorsi. Alla fine, riportata la calma, gli agenti lo hanno invitato a rivolgersi altrove.