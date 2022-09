CVA dei Rimbocchi, il vento strappa le recinzioni di cantiere. E proprio oggi comincia Elce & Friends

CVA dei Rimbocchi. Il nubifragio di ieri mattina ha strappato le protezioni contro la pavimentazione dissestata. I tondini di fissaggio hanno retto, mentre la plastica arancione da cantiere è stata lacerata e giace a terra. E proprio oggi inizia la Festa di quartiere Elce & Friends, dal 2 al 4 settembre.

Quella protezione era stata messa per tutelare quanti accedono ai servizi comunali erogati presso gli uffici di certificazione demografica. Mattonelle in graniglia sollevate e spaccate dalle radici dei pini rendevano l’accesso dai due lati un pericoloso percorso a ostacoli.

Da qui la decisione di tutelare. Ma la buriana ha tirato via tutto. Urge provvedere al ripristino, dato che proprio oggi comincia la festa di quartiere che, in buona parte, si svolge al Parco dei Rimbocchi. Data la molteplicità di iniziative che qui si terranno, è da presumere che molte vetture verranno parcheggiate in adiacenza al Cva. E che parecchi cittadini percorreranno a piedi la zona. Ecco perché è necessario che il Cantiere Comunale intervenga immediatamente.