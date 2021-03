LA CURIOSITA' A Perugia una "stampa" sanificata per libri anti-virus, spore e batteri

Una stampa sicura… in tempo di pandemia. Si chiama “Happy Touch”, la propone un’azienda perugina. Una stampa che non si propone come modaiola, ma che offre requisiti di sicurezza, mettendo al centro dell’attenzione il bene incommensurabile della salute. Rivedendo le ordinarie scale di valori, date per acquisite, del profitto. La proposta viene da Graphicmasters, un’azienda perugina leader nel settore dell’editoria commerciale. Si può stampare abbattendo la carica batterica, le particelle infettive e alcuni dei principali agenti microbici e fungini.

Happy Touch è il nuovo sistema di stampa sviluppato in collaborazione con laboratori di analisi certificati, in grado di garantire massima sicurezza e salubrità al settore della stampa.Il segreto è tutto nell’impiego di un mix di prodotti sanificanti che creano un’efficace barriera protettiva ad ampio spettro, inospitale per creature maligne come batteri, particelle infettive e spore. Le possibilità di applicazione della stampa antibatterica e antifungina Happy Touch sono praticamente illimitate.

I settori di utilizzo comprendono il commerciale e lo scolastico, il food, a l’ambiente medico, ilbeauty e il farmaceutico. GraphicMasters è un’azienda innovativa, con trenta anni di esperienza. Non dunque una new entry nel settore. Ogni immagine impressa su un foglio di carta è il frutto non solo di un processo chimico/tecnologico, ma di una vera e propria “vocazione”. Il risultato di un’“alchimia” che coniuga tecnologia e tradizione. Un profilo, questo dell’azienda perugina, che sta raccogliendo alto interesse.