Perugia-Crotone 2-0, incidente al Curi: tifoso trasportato in ospedale

Momenti di paura al Curi durante il match vinto 2-0 dal Perugia contro il Crotone. Nel corso del secondo tempo un tifoso biancorosso di 50 anni è rimasto ferito in Curva Nord ed è servito l'intervento del personale medico presente allo stadio. Per fortuna le sue condizioni non sembrano gravi: il sostenitore biancorosso è stato trasportato all'ospedale di Perugia in codice giallo per un trauma cranico (secondo le prime ricostruzioni sarebbe caduto sui gradoni durante l'esultanza per il raddoppio del Grifo=.

Per lui sono arrivati anche gli auguri di Massimiliano Alvini in conferenza stampa: "Ho saputo di un incidente capitato a un tifoso - ha detto dopo il match l'allenatore del Perugia -. Gli auguro di poterci seguire già dalla prossima partita contro il Cittadella (di nuovo al Curi, ndr)".

(articolo in aggiornamento)