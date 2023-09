Cure mediche pubbliche per il clochard, il Tribunale dà torto all'Usl

Il Tribunale di Perugia ha emesso un decreto cautelare in accogliemento del ricorso presentato da Avvocato di Strada Perugia Onlus, affermando il diritto alle cure mediche di un cittadino comunitario privo di dimora e affetto da una grave patologia infettiva.

Diritto all'assistenza sanitaria che era stato precedentemente negato dall'USL Umbria 1. Il ricorso è stato presentato dagli avvocati Nunzia Parra, Silvia Prosperi e Marco Geremia, soci volontari di Avvocati di Strada Onlus.

L’associazione esprime la propria gratitudine a tutte le volontarie e a tutti i volontari che hanno contribuito a questa importante vittoria legale e sociale.

La coordinatrice del gruppo, l'avvocato Emma Contarini dichiara: “Sono molto fiera del risultato ottenuto, frutto dal lavoro delle colleghe e dei colleghi volontari e dell’Associazione tutta. Una piccola vittoria per noi, una grande vittoria per la persona senza fissa dimora e per la società. Continueremo a lavorare in questa direzione perché difendere i diritti delle persone più deboli significa difendere i diritti di tutte e di tutti”.