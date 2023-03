Curatore fallimentare non si presenta in udienza e nasconde i documenti: processato

Un professionista 70enne, difeso dall’avvocato Rossano Monacelli, è finito sotto processo per violazione della legge fallimentare laddove sono indicati i compiti del curatore fallimentare.

Secondo la Procura di Perugia il professionista, a seguito del decreto del Tribunale di Perugia con il quale la gestione della procedura veniva affidata a un altro professionista, l’imputato “ometteva di rilasciare tutta la documentazione detenuta in ragione del suo ufficio al nuovo curatore designato”, rendendosi di fatto irreperibile e “allungando così i tempo delle procedure”.

Per l’accusa di sarebbe “reso responsabile di gravi inadempienze, palesando inerzia e completo disinteresse per la procedura a lui assegnata” non presentandosi neanche all’udienza fallimentare e “senza far pervenire alcuna giustificazione”.

Contestata anche la mancata presentazione del rendiconto di gestione del fallimento e dei beni sottoposti alla procedura.