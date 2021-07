Il prefetto Messina in visita alla Questura di Perugia per costituire le sezioni anti crimine organizzato

Il super poliziotto Francesco Messina, direttore della centrale anticrimine e già questore di Perugia dall’ottobre 2016 al gennaio 2018, ha fatto visita alla Questura di Perugia.

La visita è servita anche per fare il punto di situazione sull’attivazione a livello nazionale delle sezioni investigative specializzate criminalità organizzata, deputate allo svolgimento delle attività di indagine sulla criminalità organizzata che operano a Perugia come nelle altre province sedi di Corte d’appello.

Il prefetto Messina è stato accompagnato dal dirigente superiore Giuseppe Linares, direttore del servizio centrale anticrimine.

L'incontro con il questore Antonio Sbordone ha costituito, non solo un motivo di orgoglio per il personale e per il questore per la particolare attenzione dimostrata nei confronti degli uffici della Polizia di Stato, ma ha anche rappresentato un momento di confronto e riflessione sulla situazione della criminalità nella provincia di Perugia nonché riguardo alle strategie di contrasto ai fenomeni delittuosi.