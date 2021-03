Cresce l'allarme scippi , l'ultima vittima è una signora di Foligno: l'appello del figlio

Gli scippi a Perugia e provincia stanno decisamente aumentando creando un forte allarme sociale soprattutto tra i più anziani. L'ultima denuncia arriva oggi da Foligno dove una signora è stata derubata della propria borsa da un criminale vestito di nero e con un cappellino. Il fatto è avvenuto questa mattina e le forze dell'ordine sono state allertate.

La signora non ha riportato nessuna ferita perchè non è rovinosamente caduta in terra: fortunatamente non portava la borsa a tracolla, né sulla spalla né sul gomito, ma in mano. Il figlio ha lanciato sui social un appello per ritrovare alcuni oggetti: "Chiedo gentilmente se qualcuno lo ritrovasse in qualche posto di farmi sapere qui, non tanto per i soldi all’interno (50 euro) ma per tutti i documenti e foto con grande valore affettivo. È un portafogli grigio tinta unita rettangolare con apertura con zip".



