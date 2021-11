Coronavirus, sono già 88mila gli umbri con terza dose. In un giorno oltre 5mila prenotati

Gli umbri vaccinati con terza dose sono già 88.440 (+3.935 rispetto a ieri 24 novembre, +4,7%), cioè il 10,97% della popolazione che può vaccinarsi. Gli umbri che hanno completato il ciclo vaccinale con due inoculazioni sono 681.742.

Sono state 5.744 le nuove prenotazioni per il vaccino Covid registrate in Umbria nell'ultimo giorno dopo il via libera alla somministrazione della terza dose anche agli ultraquarantenni dopo cinque mesi dalla seconda.

Sono 36.888 quelli che finora hanno fissato l'appuntamento secondo i dati sul portale della Regione.

Da lunedì 22 novembre è iniziata la somministrazione delle dosi addizionali per i soggetti delle categorie target previste dalla circolare ministeriale, che abbiano superato i cinque mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo vaccinale.

Si tratta di soggetti di età superiore a 40 anni, esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario che svolgono le loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, persone persone con elevata fragilità di età maggiore di 18 anni.

Tutti i soggetti coinvolti potranno effettuare la prenotazione mediante il portale vaccinocovid.regione.umbria.it (Punto Vaccinale o Medico di Medicina Generale) o presso una farmacia.

A seguito della prenotazione riceveranno una notifica sms con le indicazioni necessarie.