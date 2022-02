Coronavirus: sempre meno umbri per la terza dose, crescita costante, ma lenta per la prima vaccinazione

Sono 34.590 le persone che finora hanno fissato l'appuntamento per una delle dosi. In base al report governativo sui vaccini aggiornato alla mattina del 4 febbraio 2022 l'Umbria ha utilizzato finora il 100,8% per cento delle forniture