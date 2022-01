Coronavirus: quasi 5mila vaccinazioni la domenica, in maggioranza terze dosi

Vaccinazioni, il trend domenicale si conferma la ribasso con una cifra che si avvicina alle 5mila inoculazioni (quasi tutte terze dosi), mentre scende il numero dei prenotati.

Gli umbri vaccinati con terza dose sono già 492.348 (+4.256 rispetto a ieri 30 gennaio, +0,87%), cioè il 57,42% della popolazione umbra che può vaccinarsi. Gli umbri che hanno completato il ciclo vaccinale con due inoculazioni sono 720.123 (+373 rispetto a ieri, +0,052%, l’83,49%). Le prime dosi raggiungono il totale di 732.568 inoculazioni (+334 rispetto al 30 gennaio, +0,046%, l’84,98% della popolazione regionale). I vaccinati nella giornata di ieri sono stati 4.963.

Sono 44.794 le persone che finora hanno fissato l'appuntamento secondo i dati sul portale della Regione.

In base al report governativo sui vaccini aggiornato alla mattina del 31 gennaio 2022 l'Umbria ha utilizzato finora il 102,2% per cento delle dosi fornite, cioè 1.916.916 su 1.876.464. Nel sito della Regione risultano 1.876.391 dosi consegnate e 1.413.526 dosi somministrate.

Da ricordare che da giovedì 23 dicembre del 2021 si accede ai vaccini solo su prenotazione. L’accesso diretto senza prenotazione, sia della prima sia della terza dose, non sarà più ammesso, al fine di evitare il più possibile il determinarsi di code e assembramenti.

Sono esclusi dal presente provvedimento i cittadini che hanno effettuato il ciclo primario in altra regione o stato estero, per i quali la somministrazione della terza dose avviene necessariamente con l’accesso diretto per questioni legate ai sistemi informativi.

Da lunedì 22 novembre è iniziata la somministrazione delle dosi addizionali per i soggetti delle categorie target previste dalla circolare ministeriale, che abbiano superato i cinque mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo vaccinale.

Si tratta di soggetti di età superiore a 40 anni, esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario che svolgono le loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, persone persone con elevata fragilità di età maggiore di 18 anni.

Tutti i soggetti coinvolti potranno effettuare la prenotazione mediante il portale vaccinocovid.regione.umbria.it (Punto Vaccinale o Medico di Medicina Generale) o presso una farmacia.