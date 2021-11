Coronavirus, oltre 6mila prenotazioni in un giorno per la terza dose del vaccino

Gli umbri vaccinati con terza dose sono già 92.545 (+4.105 rispetto a ieri 25 novembre, +4,6%), cioè l’11,48% della popolazione che può vaccinarsi. Gli umbri che hanno completato il ciclo vaccinale con due inoculazioni sono 682.122.

Sono state 6.108 le nuove prenotazioni per il vaccino Covid registrate in Umbria nell'ultimo giorno dopo il via libera alla somministrazione della terza dose anche agli ultraquarantenni dopo cinque mesi dalla seconda.

Sono 42.996 quelli che finora hanno fissato l'appuntamento secondo i dati sul portale della Regione.

Visto l’alto numero di adesioni e i tempi di attesa per la prenotazione prolungati, la Regione è pronta a organizzare due ‘Vaccine Day’ che “presumibilmente - spiega l'assessore Luca Coletto - si terranno il 5 e il 12 dicembre”, mentre “per evitare assembramenti nei punti vaccinali, in alcune realtà si sta predisponendo una forma mista tra accessi programmati e liberi in modo che gli utenti possano decidere la modalità più giusta per le proprie esigenze” ha detto l’assessore.

Da lunedì 22 novembre è iniziata la somministrazione delle dosi addizionali per i soggetti delle categorie target previste dalla circolare ministeriale, che abbiano superato i cinque mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo vaccinale.

Si tratta di soggetti di età superiore a 40 anni, esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario che svolgono le loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, persone persone con elevata fragilità di età maggiore di 18 anni.

Tutti i soggetti coinvolti potranno effettuare la prenotazione mediante il portale vaccinocovid.regione.umbria.it (Punto Vaccinale o Medico di Medicina Generale) o presso una farmacia.