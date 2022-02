Coronavirus, solo 1.547 vaccinati nella giornata di ieri e dal 21 marzo chiude il centro vaccinale di Solomeo

La vaccinazione sembra aver raggiunto ormai il suo punto massimo e i numeri riportano cifre più consistenti solo per seconda e terza dose, segno che chi si voleva vaccinare ormai lo ha fatto, e chi non poteva o non ha voluto si aggira intorno al 15% della popolazione umbra. Altro segno dello spegnersi della campagna vaccinale è costituito dall’annuncio dell’imprenditore Brunello Cucinelli: dal 21 marzo chiude il centro vaccinale di Solomeo.

Gli umbri vaccinati con terza dose sono già 538.295 (+815 rispetto a ieri 22 febbraio, +0,15%), cioè il 62,64% della popolazione umbra che può vaccinarsi. Gli umbri che hanno completato il ciclo vaccinale con due inoculazioni sono 739.246 (+665 rispetto a ieri, +0,09%, l’85,64%). Le prime dosi raggiungono il totale di 739.543 inoculazioni (+67 rispetto al 22 febbraio, +0,0091%, l’85,74% della popolazione regionale). I vaccinati nella giornata di ieri sono stati 1.547.

Sono 10.313 le persone che finora hanno fissato l'appuntamento secondo i dati sul portale della Regione.

In base al report governativo sui vaccini aggiornato alla mattina del 23 febbraio 2022 l'Umbria ha utilizzato finora il 100,2% per cento delle dosi fornite, cioè 1.992.103 dosi somministrate su 1.988.784 consegnate. Nel sito della Regione risultano 1.994.711 dosi consegnate e 1.442.531 dosi somministrate.

“Il 21 marzo chiudiamo il centro vaccinale a Solomeo – ha annunciato Brunello Cucinelli a Milano, a margine della presentazione della collezione donna per il prossimo inverno - Abbiamo condotto questa pandemia nel migliore modo al mondo. Oggi abbiamo il 90% di vaccinati”.