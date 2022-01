Coronavirus: oltre 10mila vaccinazioni effettuate e l'Usl Umbria 1 apre gli ambulatori le prossime due domeniche

Vaccinazione continuano a salire i numeri della prima dose e per la terza dose siamo quasi al 50 per cento della popolazione. Nuova spinta alle vaccinazioni con le nuove forniture ministeriali e l’Usl Umbria 1 programma due aperture straordinarie per domenica 23 e 30 gennaio.

Gli umbri vaccinati con terza dose sono già 414.547 (+8.446 rispetto a ieri 19 gennaio, +2,1%), cioè il 48,35% della popolazione che può vaccinarsi. Gli umbri che hanno completato il ciclo vaccinale con due inoculazioni sono 712.758 (+987 rispetto a ieri, +0,14%, l’82,63%). Le prime dosi raggiungono il totale di 723.956 inoculazioni (+968 rispetto al 19 gennaio, +0,13%, l’83,99% della popolazione regionale). I vaccinati nella giornata di ieri sono stati 10.401 (secondo i dati ministeriali 10.709).

Sono 114.184 quelli che finora hanno fissato l'appuntamento secondo i dati sul portale della Regione.

In base al report governativo sui vaccini aggiornato alla mattina del 20 gennaio 2022 l'Umbria ha utilizzato finora il 99,9% per cento delle dosi fornite, cioè 1.818.813 su 1.821.144 (+31.890 rispetto al 13 gennaio, giorno dell’ultima consegna di dosi). Nel sito della Regione risultano 1.821.071 dosi consegnate e 1.393.105 dosi somministrate.

Al fine di ampliare l’offerta vaccinale anti Covid-19 e di rendere un servizio migliore alla popolazione, la Usl Umbria 1, in collaborazione con i medici di assistenza primaria (medici di famiglia e di continuità assistenziale), ha programmato in tutti i sei distretti due giornate di attività vaccinale straordinaria nelle domeniche del 23 e 30 gennaio (dalle ore 8 alle ore 12). Le prenotazioni saranno effettuate presso le AFT (aggregazioni funzionali territoriali) di riferimento. Non è previsto accesso libero o diretto senza essersi prenotati.

Nel distretto del Perugino l’attività di vaccinazione sarà effettuata presso l’ambulatorio AFT del Centro di Salute San Marco. In quello dell’Alto Tevere domenica 23 sarà aperto il punto vaccinale territoriale di Trestina (presso il Cva) mentre domenica 30 ci si potrà vaccinare nell’ambulatorio AFT del Centro di Salute San Giustino.

In Alto Chiascio sarà possibile vaccinarsi domenica 23 gennaio presso il punto vaccinale di San Marco di Gubbio (l’unico aperto anche nel pomeriggio con orario 8,30-19,30) e domenica 30 presso l’ambulatorio AFT del Centro di Salute Gualdo Tadino.

Nel distretto dell’Assisano il vaccino sarà somministrato presso l’ambulatorio AFT del Palazzo della Salute di Bastia Umbra.

Nella Media Valle del Tevere il 23 gennaio resterà aperto il Centro di Salute di Deruta, mentre la domenica successiva sarà disponibile la Casa della Salute di Marsciano.

Nel distretto Trasimeno la vaccinazione sarà effettuata solo il 30 gennaio ma in due sedi: negli ambulatori AFT dei Centri di Salute di Magione e di Tavernelle.

Da ricordare che da giovedì 23 dicembre del 2021 si accede ai vaccini solo su prenotazione. L’accesso diretto senza prenotazione, sia della prima sia della terza dose, non sarà più ammesso, al fine di evitare il più possibile il determinarsi di code e assembramenti.

Sono esclusi dal presente provvedimento i cittadini che hanno effettuato il ciclo primario in altra regione o stato estero, per i quali la somministrazione della terza dose avviene necessariamente con l’accesso diretto per questioni legate ai sistemi informativi.

Da lunedì 22 novembre è iniziata la somministrazione delle dosi addizionali per i soggetti delle categorie target previste dalla circolare ministeriale, che abbiano superato i cinque mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo vaccinale.

Si tratta di soggetti di età superiore a 40 anni, esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario che svolgono le loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, persone persone con elevata fragilità di età maggiore di 18 anni.

Tutti i soggetti coinvolti potranno effettuare la prenotazione mediante il portale vaccinocovid.regione.umbria.it (Punto Vaccinale o Medico di Medicina Generale) o presso una farmacia.