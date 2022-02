Coronavirus, crollano le vaccinazioni: solo in 1.918 nella giornata di ieri e appena in 133 per la prima dose

In base al report governativo sui vaccini aggiornato alla mattina del 18 febbraio 2022 l'Umbria ha utilizzato finora il 99,8% per cento delle dosi fornite, cioè 1.984.292 dosi somministrate su 1.988.784 consegnate. Nel sito della Regione risultano 1.994.711 dosi consegnate e 1.438.741 dosi somministrate.

Crolla il numero di somministrazioni di vaccino: appena 1.918 nella giornata di ieri. Solo in 133 rispondono alla prima vaccinazione.

