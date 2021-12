Coronavirus, con le 3mila dosi inoculate ieri superata quota 109mila umbri con terza dose

Gli umbri vaccinati con terza dose sono già 109.587 (+3.985 rispetto a ieri 30 novembre, +3,8%), cioè il 13,6% della popolazione che può vaccinarsi. Gli umbri che hanno completato il ciclo vaccinale con due inoculazioni sono 684.172 (+537) pari all’84,68% della popolazione umbra.

Sono 76.885 le persone che finora hanno fissato l'appuntamento secondo i dati sul portale della Regione.

Visto l’alto numero di adesioni e i tempi di attesa per la prenotazione prolungati, la Regione è pronta a organizzare due ‘Vaccine Day’ che “presumibilmente - spiega l'assessore Luca Coletto - si terranno il 5 e il 12 dicembre”, mentre “per evitare assembramenti nei punti vaccinali, in alcune realtà si sta predisponendo una forma mista tra accessi programmati e liberi in modo che gli utenti possano decidere la modalità più giusta per le proprie esigenze” ha detto l’assessore.

Da lunedì 22 novembre è iniziata la somministrazione delle dosi addizionali per i soggetti delle categorie target previste dalla circolare ministeriale, che abbiano superato i cinque mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo vaccinale.

Si tratta di soggetti di età superiore a 40 anni, esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario che svolgono le loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, persone persone con elevata fragilità di età maggiore di 18 anni.

Tutti i soggetti coinvolti potranno effettuare la prenotazione mediante il portale vaccinocovid.regione.umbria.it (Punto Vaccinale o Medico di Medicina Generale) o presso una farmacia.