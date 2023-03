Coronavirus, non ha più senso il ricorso contro la sospensione della veterinaria novax

Veterinaria novax e Ordine professionale davanti al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria per discutere della sospensione dopo il mancato adempimento agli obblighi vaccinali, tra decreti amministrativi, sentenze della Corte Costituzionale e competenza del Tar stesso.

La veterinaria ha presentato ricorso chiedendo l’annullamento del provvedimento con il quale veniva sospeso dopo l’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale.

Finita l’emergenza e venuto meno anche l’obbligo vaccinale, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso e ha chiesto che ne venga pronunciata l’improcedibilità con condanna dell’Ordine resistente al pagamento delle spese processuali.

L’Ordine ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, come stabilito da una sentenza della Cassazione che rimanda al giudice ordinario queste vertenze, ricordando la sentenza della Corte Costituzionale sull’obbligo vaccinale e che in caso di intervenuta guarigione si sarebbe formato un orientamento giurisprudenziale (in sede cautelare) diverso rispetto a quello seguito dal Tar Umbria.

I giudici amministrativi hanno dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e compensato le spese.