Coronavirus: caos vaccini a Trestina, persone in fila e ritardi negli appuntamenti

Decine di cittadini sotto il sole o sotto la minaccia della pioggia in attesa del proprio turno

Una giornata da dimenticare per le vaccinazioni anti Covid-19 nel punto vaccinale di Trestina, con decine di persone in attesa e ritardi negli orari degli appuntamenti.

Alcuni lettori ci segnalano che nella giornata odierna al punto vaccinale di Trestina sono stati in molti a dover aspettare oltre un'ora e mezza, rispetto all'orario di prenotazione, per potersi sottoporre alla vaccinazione. Sotto il sole o sotto la minaccia della pioggia, all'esterno, senza una panchina o delle sedie, in attesa che venisse chiamato il proprio numero.

In molti si sono presentati con largo anticipo, rispetto all'orario indicato, a ritirare il numero per poter accedere al punto vaccinale, per sentirsi dire che, appunto, erano arrivati troppo presto.