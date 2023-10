Obbligo vaccinale per il Covid, anche per il Tar è intuile discutere i processi dopo la revoca dei provvedimenti e il reintegro del personale

L’obbligo vaccinale non c’è più e buona parte del personale sanitario è stato reintegrato, quindi i ricorsi al Tribunale amministrativo non hanno più ragione di essere e si può dichiarare cessata la materia del contendere. Anche se qualcuno non ci sta, non rinunciando formalmente al ricorso come se intendesse arrivare fino alla dichiarazione di illegittimità dei provvedimenti adottati per l’emergenza sanitaria, ma di fatto dimostrando disinteresse a una decisione.

Il ricorso collettivo è stato presentato da un gruppo di sanitari, difesi dall'avvocato Daniele Granara, contro le decisioni dell’Azienda unità sanitaria locale Umbria 1 e Umbria 2, difese dall'avvocato Siro Centofanti, chiedendo l'annullamento “di tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti agli adempimenti connessi all'obbligo vaccinale” disposti per contrastare l’emergenza Coronavirus.

Visto che ormai l’obbligo non c’è più, con “l’intervenuta soppressione dell’obbligo vaccinale e la reintegrazione in servizio”, i professionisti sanitari “hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite”. Le Aziende sanitarie hanno preso atto delle rinunce, ma hanno voluto difendersi “in rito e nel merito”.

I giudici amministrativi hanno preso atto che “in presenza di una rinuncia regolarmente notificata e depositata, se le altre parti che hanno interesse alla decisione della causa non si oppongono il processo si estingue”. In questo procedimento, però, ci sono anche dei “ricorrenti non rinuncianti” e non si potrebbe chiudere con la pronuncia di “cessazione della materia del contendere, poiché la dedotta pretesa non ha avuto integrale soddisfazione, dato che medio tempore i provvedimenti impugnati hanno già prodotto i propri effetti”, pur a fronte della mancanza di “interesse alla decisione di merito”.

Per questo è stata dichiarata cessata la materia del contendere per quanto riguarda i ricorrenti rinuncianti, mentre per gli altri “l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse”.