Coronavirus, al via il 9 e 10 giugno le vaccinazioni per 3.128 maturandi

Coronavirus, domani inizia la vaccinazione per i maturandi. La Regione Umbria ha programmato per il 9 e 10 giugno le vaccinazioni per 3.128 maturandi che si sono prenotati tramite il portale regionale.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle adesioni, sono circa 4.000 richieste pervenute mediante il modulo presente sul portale regionale.

Dopo un'attenta analisi, di questa circa 800 sono risultate non pertinenti, in quanto frutto di inserimenti multipli o da parte di soggetti non aventi diritto.

Tutti gli studenti che hanno aderito riceveranno un messaggio di notifica con la data, l'ora e il luogo in cui presentarsi per la vaccinazione.