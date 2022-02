Lei no vax, lui per il vaccino: coppia separata in lite per la vaccinazione dei figli

La madre no vax convinta, l’ex marito vaccinato e vorrebbe che anche i figli si vaccinassero. Tra i tanti motivi di attrito nelle coppie separata, adesso anche la vaccinazione diventa ostacolo ad un rapporto, quanto meno, civile.

La situazione critica tra i due ex, però, si è andata ad innestare in una vicenda che si trascina da anni tra Tribunale per i minorenni, assistenti e servizi sociali, visite protette, accuse su mancato sostentamento e figli sballottati da una parte all’altra e a volte anche divisi tra i due genitori. La vicenda è anche arricchita da denunce e procedimenti penali.

La madre e il suo nuovo compagno, assistiti dall’avvocato Gianni Dionigi, hanno denunciato una lunga serie di problematiche, a partire dalla rinuncia temporanea all’affido che la donna ha dovuto fare nel periodo del secondo lockdown per fronteggiare l’emergenza Covid. Per mesi ha potuto solo contattare i figli, alla presenza di un assistente sociale, perché sarebbe aggressiva come madre. Eppure tutto il primo lockdown i figli lo avevano passato con lei. Adesso, non saprebbe tenere i bambini, mentre il padre sarebbe a posto. “Come facciamo a dimostrare che siamo una famiglia normale come tante? - fanno sapere la donna e il suo nuovo compagno - Sono 10 anni che ci viene impedito di essere una famiglia, con operatori dentro casa, assistenti sociali, udienze in tribunale".

Nei giorni scorsi la donna, parlando con i figli ha scoperto che il padre vorrebbe sottoporli a vaccinazione, ma lei è fortemente contraria sia per i bambini sia per gli adulti. Un nuovo pretesto, quindi, per accentuare una conflittualità che non diminuisce. Una lotta tra pro vax e no vax che rischia di far degenerare una situazione già difficoltosa.