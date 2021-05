Coronavirus, sei maestre con reazioni al vaccino: chiuse due sezioni di scuola d'infanzia

Sei maestre con qualche effetto dopo aver fatto il richiamo del vaccino e il Comune di Perugia è costretto a chiudere una sezione della scuola d’infanzia “Il Tiglio”.

Proteste e lamentele da parte dei genitori. “L’ho scoperto stamattina alle 07.16 quando ho portato mio figlio – scrive un genitore - La scuola dell'infanzia il Tiglio di Perugia avverte che tutte le maestre di una sezione non saranno in classe stamattina. La ragione è che tutto il corpo docente della scuola ha fatto il vaccino ieri ed oggi ha manifestato reazioni. Tutte le maestre. Non esistono supplenti che possano permettere l'apertura?”.

Dal Comune di Perugia fanno sapere che sono stati costretti a chiudere a fronte di una situazione di emergenza e che non dipende da loro organizzare i turni di vaccinazione del personale scolastico. Sempre dal Comune fanno sapere che i genitori erano stati avvertiti che si sarebbero potute verificare situazione del genere a fronte di una campagna vaccinale di queste dimensioni e di tale importanza.

“Nemmeno domani possono assicurare che si tornerà in classe. Questo è il valore di una scuola fra le più acclamate del comune di Perugia. Questo è il valore che il comune di Perugia da ai suoi più piccoli cittadini” scrive un altro genitore a Perugia Today.

Identica segnalazione, con un numero minore di maestre coinvolte, ma con una sezione chiusa, riguarda la scuola d’infanzia comunale “Il flauto magico”.