Coronavirus: vaccinazione solo per magistrati e cancellieri, protestano gli avvocati

Il mondo della giustizia umbra ha iniziato il percoeso di vaccinazione, ma con grande disappunto degli avvocati riguarda (al momento) solo magistrati, cancellieri, ufficiali giudiziari e personale amministrativo in generale.

Una decisione che ha sollevato la protesta degli avvocati, i quali avevano chiesto un mese fa che la categoria fosse inserita tra quelle da sottoporre a vaccinazione.

"Il presidente, le consigliere e i consiglieri dell’Ordine degli avvocati di Perugia esprimono fermo disappunto per aver appreso oggi dalla stampa che la Regione Umbria non ha ricompreso l’avvocatura nel piano vaccinale relativo al comparto giustizia - si legge in una nota dell'Ordine degli avvocati di Perugia - escludendo arbitrariamente ed illogicamente una sua parte essenziale, al pari di magistratura e personale amministrativo. Si chiede un immediato riscontro teso a risolvere quella che allo stato appare un’inaccettabile disparità di trattamento. Peraltro, l’esclusione dell’avvocatura vanificherebbe il piano preventivo regionale dell'intero comparto Giustizia".