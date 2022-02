Coronavirus: vaccinazioni sotto quota 3mila, in appena 188 si presentano per la prima dose

La campagna vaccinale contro il Covid è ormai agli sgoccioli, con oltre l’80% di prime e seconde dose e il costante rallentamento della terza dose: chi non intende vaccinarsi, neanche tutte le restrizioni (o chi non può vaccinarsi) costituisce la restante cifra percentuale che manca all’appello. I vaccinati nella giornata di ieri sono scesi sotto quota 3mila e appena 188 si sono sottoposti alla prima inoculazione. La platea dei vaccinati è, comunque, molto alta: utilizzato il 99% delle dosi fornite, oltre l’80% per prima e seconda dose e al 61% per il richiamo booster.

Gli umbri vaccinati con terza dose sono già 526.526 (+1.713 rispetto a ieri 10 febbraio, +0,33%), cioè il 61,33% della popolazione umbra che può vaccinarsi. Gli umbri che hanno completato il ciclo vaccinale con due inoculazioni sono 729.582 (+954 rispetto a ieri, +0,13%, l’84,57%). Le prime dosi raggiungono il totale di 737.147 inoculazioni (+188 rispetto al 10 febbraio, +0,026%, l’85,51% della popolazione regionale). I vaccinati nella giornata di ieri sono stati 2.855.

Sono 21.614 le persone che finora hanno fissato l'appuntamento secondo i dati sul portale della Regione.

In base al report governativo sui vaccini aggiornato alla mattina del 9 febbraio 2022 l'Umbria ha utilizzato finora il 100% per cento delle dosi fornite, cioè 1.967.566 dosi su 1.968.384 consegnate. Nel sito della Regione risultano 1.974.311 dosi consegnate e 1.429.775 dosi somministrate.