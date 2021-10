Coronavirus, al via la terza dose per gli anziani: file e assembramenti al centro di San Marco

Terza dose di vaccino per gli over 80 al via, con qualche intoppo. Alcuni lettori ci segnalano la situazione al centro vaccinale di San Marco, frutto di un eccesso di prenotazioni per gli anziani, evidentemente, visto che il tempo medio di attesa è di circa 3 ore.

Agli over 80 da giorni arrivano sms sul cellulare indicato per ricordare che possono prenotare la terza dose di vaccino. In tanti hanno aderito e, tra le scelte del giorno e dell'orario, in altrettanti hanno scelto il centro vaccinale unico di San Marco.

Qui ci sono due file: una per le vaccinazioni delle altre classi d'età, con e senza prenotazione; un'altra per gli anziani e la terza dose.

Questa mattina, però, erano veramente tanti, accompagnati da parenti, in quanto vista l'età molti non guidano o hanno bisogno di un aiuto. Di fronte alla lunga fila che si è creata all'esterno del centro sono stati proprio gli accommpagnatori a chiedere spiegazioni, ricevendo come risposta che il tempo di attesa è di circa 3 ore e che tutti i prenotati saranno vaccinati in giornata.