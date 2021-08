FOTONOTIZIA - "La vaccinazione rende liberi", la provocazione sulle mura di Perugia

La scritta è comparsa in via del Topo, una traversa tra via Cartolari e via della Viola

"La vaccinazione rende liberi" è la traduzione di "Impfung macht frei", parafrasando la scritta che campeggia sui cancelli di Aschwitz e che rimanda all'olocausto.

Vergata a vernice, con tanto di cornice, sotto un'icona della Vergine, è comparsa in via del Topo, traversa tra via Cartolari e via della Viola. Dicono che sia comparsa da una settimana, ma non ha nulla a che vedere con i residenti e i commercianti della zona che con l'associazione Fiorivano le viole anima quella zona di Perugia.

Una provocazione anti vaccinista che richiama il nazismo, in un pericoloso, quanto inappropriato paragone, dicono in molti.