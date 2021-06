Il generale Figliuolo domani a Norcia in visita nei centri vaccinali dell'Esercito Italiano

Nuova visita in Umbria per il commissario straordinario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Coronavirus, team dell'Esercito in Umbria per vaccinare anziani e fragili

Il generale Figliuolo sarà domani in visita a Norcia, alle ore 12, accompagnato dal sindaco di Norcia Nicola Alemanno, per la visit dei centri vaccinali allestiti dall’ Esercito Italiano per la vaccinazione di massa nelle aree sisma, situati nell’area del centro di Comunità della Madonna delle Grazie e presso la Scuola Materna, in viale Circonvallazione.