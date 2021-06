Covid, vaccinazione tra i 20-29 anni: l'Umbria al terzo posto per somministrazione

L'Umbria è al terzo posto delle regioni che hanno somministrato il maggior numero di dosi di vaccino in Italia ai giovani tra i 20 e i 29 anni, coprendo rispettivamente il 26,1%, 21,8% e 21,3% di questa fascia di popolazione. Il primo posto spetta alla Campania e il secondo al Fiule Venezia Giulia. Sono i dati uficiali sulle vaccinazioni in Italia. In questa graduatoria, che comprende anche la province autonome di Trento e di Bolzano, quest'ultima ha raggiunto già il 30,3% mentre la Lombardia è al 20,7%, la Sicilia al 20,3% e la Basilicata al 20%.