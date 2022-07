Coronavirus, vaccinazione degli over 60 e dei soggetti fragili: da domani aperte le prenotazioni

Quarta dose per gli over 60, aperte le prenotazioni per la vaccinazione anti Covid.

A partire dalle ore 8 di domani 14 luglio, i cittadini over 60 e i soggetti fragili individuati dalla circolare ministeriale, potranno aderire alla vaccinazione anticovid con seconda dose booster tramite il portale vaccinocovid.regione.umbria.it

Lo rende noto l’assessore alla Salute della Regione Umbria, Luca Coletto, precisando che la platea di over 60 che potrà aderire alla vaccinazione è di 195 mila 411 soggetti per quali siano trascorso 120 giorni dalla somministrazione della terza o dall’infezione.