Covid in Umbria, la variante Omicron 5 ha raggiunto il 93%. Vaccini: somministrate più di 35mila quarte dosi

Contagio da coronavirus in Umbria. Il nucleo epidemiologico della Regione fotografa la situazione contagio. Al 31 luglio, spiega una nota, secondo i risultati del sequenziamento, "la prevalenza della variante Omicron 5 ha raggiunto 93 per cento. Complessivamente Omicron 4 e 5 superano il 95 per cento". E ancora. La variante Omicron 4, si legge nel report, "è al 4,28% e Omicron 2 è al 2,1%".

Covid in Umbria, il report

"La curva epidemica, come pure la media mobile a 7 giorni in Umbria mostra un trend in diminuzione rispetto alle settimane precedenti. L’incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti al 02 agosto era pari a 749. L’RDt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a 7 giorni è in diminuzione attestandosi ad un valore di 0,76", si legge nel report del Nucleo epidemiologico.

L’andamento regionale dell’incidenza settimanale mobile per classi di età, prosegue l'analisi, "mostra in tutte un trend in diminuzione. Si osservano maggiori incidenze nelle fasce di età più avanzate".

La distribuzione territoriale dell’incidenza "mostra valori in diminuzione e sempre superiori a 500 casi per 100.000 abitanti in quasi tutti i distretti".

Per quanto riguarda le ospedalizzazioni "Rispetto alla settimana precedente - spiega il report del Nucleo epidemiologico della Regione - si osserva una diminuzione nell’impegno ospedaliero regionale".

Covid e vaccini, il punto sulle quarte dosi

Sul fronte delle vaccinazioni, la Regione Umbria annuncia che "le agende per tutto il mese di agosto sono aperte e che è possibile effettuare le prenotazioni in tutte le sedi vaccinali, nei giorni e negli orari più compatibili per chi decide di vaccinarsi, anche con il periodo delle ferie".

Al 5 agosto in Umbria, spiega Palazzo Donini, "risultano somministrate 35 mila 359 quarte dosi, con una percentuale di copertura pari a circa il 12 per cento del target della popolazione vaccinabile individuato dal Ministero della Salute. Dei 35 mila 359 vaccinati con quarta dose, la metà ha più di 80 anni".

L’obiettivo per le prossime settimane, anticipa la Regione, "è di far aumentare le vaccinazioni non solo con quarta dose. Per le prenotazioni, oltre al portale regionale e all’App dedicata (SanitApp-Regione Umbria), la somministrazione del vaccino è prevista presso gli ambulatori dei medici di medicina generale e nelle farmacie".

Covid in Umbria, il bollettino del 5 agosto

La curva del contagio da coronavirus in Umbria continua a scendere. Attualmente positivi sotto quota 18mila e ricoveri stabili. Nell'ultimo giorno - a fronte di 467 tamponi e 3.027 test antigenici processati - sono stati registrati 743 nuovi positivi, 1.131 guariti e un decesso.

Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato al 5 agosto 2022, sono 17.577 (-389 rispetto al 4 agosto) gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria.

Al 5 luglio sono 240 (-1 rispetto al 4 agosto) i positivi ricoverati negli ospedali dell'Umbria - di cui 4 (-1 rispetto al 4 agosto) in terapia intensiva, 141 (dato invariato) in area medica Covid e 95 (dato invariato) negli altri reparti ospedalieri - e 12 (-1 rispetto al 4 agosto) gli ospiti nelle Rsa Covid.