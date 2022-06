Covid in Umbria, l'analisi di Gammaitoni: "Crescita dei nuovi contagi. Dobbiamo preoccuparci? No"

I contagi da Covid tornano a far registrare un leggero aumento. Ma secondo l'analisi di Luca Gammaitoni, professore ordinario di Fisica sperimentale dell'Università di Perugia, non è ancora motivo d'allarme.

"Nessuna nuova, buona nuova, dicevamo pochi giorni fa ed invece qualcosa di nuovo c’è - scrive il professore dell'Unipg su Facebook - . Se guardiamo la curva degli attualmente positivi in Umbria (analoga a quella del resto d’Italia) si osserva una crescita del numero dei nuovi contagi giornalieri. Alla curva blu che rappresentava l’andamento di chiusura dell’ondata epidemica precedente, si sta sovrapponendo una nuova curva che segna il formarsi di una nuova ondata. Al momento è difficile prevedere quanto sia ampia questa nuova ondata e occorrerà aspettare i prossimi giorni per capire se si tratta della curva verde (ondata piccola) o della curva nera (ondata media). Dal canto del numero delle ospedalizzazioni (curva in basso) non si osserva ancora un impatto significativo di questo nuovo fenomeno. E questa è una buona notizia".

"Dobbiamo preoccuparci? No - prosegue Gammaitoni - . In qualche modo questa nuova ondata era attesa, visto che il virus circola ancora abbondantemente tra noi e che molte delle precauzioni note sono state allentate se non completamente abbandonate. Però un po’ di prudenza non guasta". Conclusione di Gammaitoni: "Il consiglio è sempre quello: evitiamo luoghi affollati e chiusi e se non possiamo evitarli, utilizziamo almeno la mascherina".