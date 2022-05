Covid, il report del Nucleo epidemiologico. Coletto: "In Umbria situazione decisamente sotto controllo"

"Al momento la situazione è decisamente sotto controllo, ma rinnovo l’invito ai cittadini alla prudenza". Parole dell'assessore alla Salute della Regione Umbria, Luca Coletto, in merito alla situazione Covid in Umbria.

L'assessore sottolinea anche che "non dobbiamo dimenticare che il virus continua a circolare e non è stato debellato. La bella stagione sicuramente permetterà un miglioramento della situazione anche perché la socialità avverrà prevalentemente all’aperto. Ad ogni modo, per una migliore protezione di noi stessi e degli altri, anche se ormai la mascherina non è obbligatoria, continua a rappresentare un valido dispositivo di protezione nei luoghi al chiuso o sovraffollati".

Coronavirus in Umbria, il report del Nucleo epidemiologico

"La curva epidemica, come pure la media mobile a 7 giorni in Umbria, mostra un trend in diminuzione rispetto alle settimane precedenti. L’incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti al 03 maggio è pari a 784". Il Nucleo epidemiologico della Regione Umbria stila il punto della situazione Covid nella regione.

"L’RDt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a 7 giorni è in diminuzione attestandosi ad un valore di 0,91 - si legge nell'analisi - .L’andamento regionale dell’incidenza settimanale mobile per classi di età mostra un trend in diminuzione in tutte le classi d’età, l’incidenza più elevata è riscontrata nella classe d’età 06-10 anni, quella più bassa è registrata nella classe d’età 19-24 anni".

Per quanto riguarda la distribuzione territioriale "tutti i Distretti sanitari hanno l’incidenza inferiore a 1.000 casi per 100.000 abitanti, la più elevata è riscontrata nel Distretto Alto Tevere ed è pari a 960 casi per 100.000 abitanti".

Sul fronte ospedali e decessi "Rispetto alla settimana precedente si osserva una stabilità nell’impegno ospedaliero regionale (l 03 maggio 225 ricoveri di cui 7 in terapia intensiva), mentre nella settimana dal 25 aprile al primo maggio si registrano 3 decessi", conclude il report.

Covid, il bollettino del 5 maggio

Un nuovo decesso legato al Covid-19, 889 nuovi positivi e 962 guariti nell'ultimo giorno. La curva del contagio da coronavirus continua a scendere. In leggera flessione anche i ricoveri.

Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 8 di giovedì 5 maggio 2022, sono 11.083 (-74 rispetto al 4 maggio) gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 910 tamponi e 3.669 test antigenici in tutta la regione.

Al 5 maggio sono 222 (-3 rispetto al 4 maggio) i positivi ricoverati negli ospedali dell'Umbria - di cui 6 (-1 rispetto al 4 maggio) in rianimazione, 153 (-3 rispetto al 4 maggio) in area medica Covid e 63 (+1) negli altri reparti ospedalieri - e 8 (+1 rispetto al 4 maggio) gli ospiti nelle Rsa Covid.