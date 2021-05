Vaccini, dati ufficiali in Umbria su somministrazione prima e seconda dose e fasce di età

Superata quota 350 mila in fatto di vaccinati al Covid con prima dose in Umbria; per la precisione sono infatti 353.504 secondo i dati aggiornati dalla Regione alla mattina del 30 maggio. Sono invece 173.334 quelli che hanno completato il ciclo vaccinale. In Umbria risulta quindi coperto dalla prima dose il 45,7 per cento della popolazione e il 22,3% con entrambe.

In netto miglioramento, dopo ritardi e polemiche, la somministrazione per la categoria dei 60-69 anni coperta, almeno con una dose, al 60 per cento. Una percentuale che permette all'Umbria di scalare la classifica nazionale (dall'ultimo posto al 17esimo). Mentre si conferma il primato per le categorie definite fondamentali per arginare lutti e ricoveri: coperti al 100 per cento gli over 90; la fascia dai 80 agli 89 anni coperti il 95%; l'87% per i settantenni. Sotto la tabella elaborata da Marco Regni sui dati de Il Sole 24 Ore.