Covid in Umbria, il bollettino del 30 aprile: tutti i dati aggiornati

Nessun nuovo decesso, 978 nuovi positivi e 1.214 guariti. La curva del contagio da coronavirus in Umbria torna a scendere. In calo anche i ricoveri.

Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 8 di sabato 30 aprile, sono 12.485 (-236 rispetto al 29 aprile) gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 981 tamponi e 5.072 test antigenici in tutta la regione.

Al 30 aprile sono 209 (-4 rispetto al 29 aprile) i positivi ricoverati negli ospedali dell'Umbria - di cui 4 (dato invariato) in rianimazione, 151 (-5 rispetto al 29 aprile) in area medica Covid e 54 (+1 rispetto al 29 aprile) negli altri reparti ospedalieri - e 9 (-2 rispetto al 29 aprile) gli ospiti nelle rsa Covid.

Covid, il punto tamponi di Assisi si sposta

Da lunedì 2 maggio, spiega una nota della Usl Umbria 1, "il drive through (punto tamponi Covid-19) del Distretto Assisano si sposta dal PalaEventi di Santa Maria degli Angeli all’ex sede universitaria dei Sapori, situata in via del Caminaccio sempre a Santa Maria degli Angeli". E ancora. La nuova postazione "sarà raggiungibile dalla SS75, uscita Assisi - Santa Maria degli Angeli sud. Restano invariati gli orari di attività: dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 11".