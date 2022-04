Covid in Umbria, il bollettino del 28 aprile: tutti i dati aggiornati

Nell'ultimo giorno sono stati registrati in Umbria 1628 nuovi positivi al Covid-19 e 1444 nuovi guariti. La curva del contagio da coronavirus inverte la rotta e torna a salire leggermente. Calano, invece, i ricoveri.

Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 8 di giovedì 28 aprile 2022, sono 12.493 (+184 rispetto al 27 aprile) gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1357 tamponi e 5206 test antigenici in tutta la regione.

Al 28 aprile sono 212 (-12 rispetto al 27 aprile) i positivi ricoverati negli ospedali dell'Umbria - di cui 4 (dato invariato) in rianimazione, 154 (-2 rispetto al 27 aprile) in area medica Covid e 54 (-10 rispetto al 27 aprile) negli altri reparti ospedalieri - e 12 (+1 rispetto al 27 aprile) gli ospiti nelle Rsa Covid.

Covid in Umbria, il report del Nucleo epidemiologico

"La curva epidemica, come pure la media mobile a 7 giorni in Umbria mostra un trend stabile rispetto alle settimane precedenti". L’incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti al 26 aprile è pari a 860. L’RDt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a 7 giorni è in leggero aumento attestandosi ad un valore di 1,07". Il Nucleo epidemiologico della Regione Umbria stila il punto del coronavirus con un report.

Secondo l'analisi "l’andamento regionale dell’incidenza settimanale mobile per classi di età mostra un trend in diminuzione in tutte le classi d’età, l’incidenza più elevata è riscontrata nella classe d’età tra gli 11 e 13 anni, mentre la più bassa è nella classe d’età tra i 19 e 24 anni".

Per quanto riguarda i territori "tutti i Distretti sanitari hanno l’incidenza inferiore a 1.000 casi per 100.000 abitanti, la più elevata è riscontrata nel distretto dell’Alto Chiascio ed è pari a 989 casi per 100.000 abitanti", spiega il report.

Sul fronte degli ospedali "rispetto alla settimana precedente si osserva una leggera diminuzione nell’impegno ospedaliero regionale (al 26 aprile 224 ricoveri di cui 4 in terapia intensiva), mentre nella settimana tra il 18 e il 24 aprile si registrano 5 decessi".