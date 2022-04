Covid in Umbria, il bollettino del 26 aprile: tutti i dati aggiornati

La curva del contagio da coronavirus in Umbria riprende a scendere. In calo anche i ricoveri in terapia intensiva e non ci sono nuovi decessi. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 410 nuovi positivi e 607 nuovi guariti dal Covid-19.

Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 8 di martedì 26 aprile 2022, sono 12.450 (-197 rispetto al 25 aprile) gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 287 tamponi e 2670 test antigenici in tutta la regione.

Al 26 aprile sono 231 (+1 rispetto al 25 aprile) i positivi ricoverati negli ospedali dell'Umbria - di cui 5 (-3 rispetto al 25 aprile) in rianimazione, 163 (+2 rispetto al 25 aprile) in area medica Covid e 63 (+2 rispetto al 25 aprile) negli altri reparti ospedalieri - e 9 (dato invariato) gli ospiti nelle Rsa Covid.

Covid, ufficiale: la variante XE è in Umbria, un caso confermato

Il Laboratorio di Microbiologia dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, diretto dalla professoressa Antonella Mencacci, ha confermato in Umbria la presenza della variante XE. A darne notizia, con una nota ufficiale della Regione Umbria, è l'assessore alla Salute, Luca Coletto.

"Si tratta della conferma di un caso - scrive la Regione Umbria - , ritenuto dalla professoressa Mencacci "interessante" in cui la variante XE potrebbe essere associata alla ricombinazione delle due varianti Omicron 1 e 2".

L'assessore alla Salute, prosegue la nota, "rassicura la popolazione sul fatto che questa variante non provoca sintomatologia molto diversa dalle precedenti, ma comunque invita i cittadini a osservare con grande attenzione tutte le misure e le precauzioni utili a evitare il contagio, a partire dall'uso della mascherina al chiuso e possibilmente nei luoghi affollati dove è difficile il distanziamento".