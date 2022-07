Covid in Umbria, il bollettino del 21 luglio: tutti i dati aggiornati

La curva del contagio da coronavirus in Umbria iniza a scendere. Attualmente positivi e ricoveri in calo. Nell'ultimo giorno - a fronte di 718 tamponi e 5090 test antigenici processati - sono stati registrati 1.612 nuovi positivi e 2.250 guariti. Non ci sono nuovi decessi legati al Covid-19.

Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 8 di giovedì 21 luglio 2022, sono 23.227 (-648 rispetto al 20 luglio) gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria.

Al 21 luglio sono 287 (-2 rispetto al 20 luglio) i positivi ricoverati negli ospedali dell'Umbria - di cui 6 (-1 rispetto al 20 luglio) in rianimazione, 160 (-2 rispetto al 20 luglio) in area medica Covid e 121 (+1 rispetto al 20 luglio) negli altri reparti ospedalieri - e 16 (+2 rispetto al 20 luglio) gli ospiti nelle Rsa Covid.