Covid in Umbria, il bollettino del 2 giugno: tutti i dati aggiornati

La curva del contagio da coronavirus in Umbria continua a scendere. Stabili e sotto quota cento i ricoverti. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 420 nuovi positivi al Covid-19 e 439 guariti. Non ci sono nuovi decessi.

Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 8 di giovedì 2 giugno 2022, sono 7.032 (-19 rispetto al primo giugno) gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 578 tamponi e 2.038 test antigenici in tutta la regione.

Al 2 giugno sono 93 (+2 rispetto al primo giugno) i positivi ricoverati negli ospedali dell'Umbria - di cui 2 (dato invariato) in rianimazione, 68 (+1 rispetto al primo giugno) in area medica Covid e 23 (+1 rispetto al primo giugno) negli altri reparti ospedalieri - e 1 (-1 rispetto al primo giugno) gli ospiti nelle Rsa Covid.

Covid in Umbria, l'analisi di Luca Gammaitoni

"Nessuna nuova, buona nuova", scrive su Facebook Luca Gammaitoni, professore ordinario di fisica sperimentale dell'Università degli Studi di Perugia. "Continua lenta ma costante la decrescita del numero dei nuovi contagi giornalieri in Umbria, in sintonia con il resto del paese. Se le cose continueranno secondo l’attuale andamento, a luglio potremo avvicinarci alla soglia di zero contagi (linea verde). Confortante anche il calo del numero di ospedalizzati per Covid-19 che continua a scendere", aggiunge Gammaitoni.

Per il professore "Si potrebbe ragionare sulla velocità non proprio grande con cui queste curve stanno scendendo, sintomo che il virus viaggia ancora abbondantemente tra noi". E ancora: "Per cui si consiglia ancora prudenza nei luoghi chiusi e affollati - conclude il post - . Per il resto… godiamoci questa splendida primavera".