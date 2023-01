Covid in Umbria, il bollettino del 2 gennaio: tutti i dati aggiornati

La curva del contagio da coronavirus in Umbria torna a scendere. Attualmente positivi in calo ma sopra quota 4mila, ricoveri in aumento. Nell'ultimo giorno - a fronte di 152 tamponi e 515 test antigenici processati - sono stati registrati 136 nuovi positivi e 149 guariti. Non ci sono nuovi decessi.

Secondo il bollettino della Regione Umbria, aggiornato al 2 gennaio 2023, sono 4.119 (-13 rispetto al primo gennaio 2023) gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria.

Al 2 gennaio sono 272 (+13 rispetto al primo gennaio) i positivi ricoverati negli ospedali dell'Umbria - di cui 9 (+2 rispetto al primo gennaio) in terapia intensiva, 138 (+4 rispetto al primo gennaio) in area medica Covid e 125 (+7 rispetto al primo gennaio) negli altri reparti ospedalieri - e 4 (dato invariato) gli ospiti nelle Rsa Covid.