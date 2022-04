Covid in Umbria, il bollettino del 18 aprile: tutti i dati aggiornati

La curva del contagio da coronavirus in Umbria frena di nuovo. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 452 nuovi positivi e 334 guariti. Non ci sono nuovi decessi legati al Covid-19.

Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 8 di lunedì 18 aprile 2022, sono 12.636 (+118 rispetto al 17 aprile) gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 10 tamponi e 1.305 test antigenici in tutta la regione.

Al 18 aprile sono 244 (-2 rispetto al 17 aprile) i positivi ricoverati negli ospedali dell'Umbria, di cui 3 (-1) in terapia intensiva, 175 (dato invariato) in area medica Covid e 66 (-1) negli altri reparti ospedalieri; e 15 (dato invariato) gli ospiti nelle Rsa Covid.

Covid in Umbria, sospetta variante Xe in uno dei campioni

Sospetta variante Xe del coronavirus in Umbria. Ad annunciarlo, con una nota il 15 aprile, è la Regione Umbria. Uno dei campioni analizzati questa settimana nel Laboratorio di Microbiologia dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, diretto dalla professoressa Antonella Mencacci è stato classificato come sospetta variante Xe.

"Da un approfondimento effettuato nel primo pomeriggio di venerdì 15 aprile nel Laboratorio di Microbiologia dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, diretto dalla professoressa Antonella Mencacci, risulta che uno dei campioni analizzati questa settimana è classificato come una sospetta variante Xe, riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come una ricombinazione dei due principali sottotipi della Omicron, BA.1-BA.2. In accordo con l’Istituto superiore di Sanità, il campione verrà nuovamente analizzato nei prossimi giorni, per una conferma definitiva".

“La situazione è sotto controllo. La variante Xe, se confermata, non muta lo scenario generale della nostra regione commenta l’assessore regionale alla Salute, Luca Coletto - in quanto presenta caratteristiche simili alle altre Omicron. Continuando a rispettare le misure di prevenzione in vigore, confidiamo in uno scenario di progressivo miglioramento nei prossimi mesi”.