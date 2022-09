Covid in Umbria, il bollettino del 16 settembre: tutti i dati aggiornati

La curva del contagio da coronavirus in Umbria continua a salire lentamente. Attualmente positivi in piccolo aumento e ricoveri in leggero incremento. Nell'ultimo giorno - a fronte di 348 tamponi e 1.584 test antigenici processati - sono stati registrati 384 nuovi positivi, 314 guariti e due decessi. Il totale dei morti dall'inizio dell'emergenza sale a 2.091, ma il dato, spiega la Regione, "è comprensivo di riallineamenti dei sistemi informativi non riferibili alle ultime 24 ore".

Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato al 16 settembre, sono 2.976 (+68 rispetto al 15 settembre) gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria.

Al 16 settembre sono 126 (+4 rispetto al 15 settembre) i positivi ricoverati negli ospedali dell'Umbria, di cui 0 (dato invariato) in terapia intensiva, 73 (+3 rispetto al 15 settembre) in area medica Covid e 53 (+1 rispetto al 15 settembre) negli altri reparti ospedalieri.